El Ayuntamiento de Castellón cede 1.200 m² a Ateneu Castelló para ampliar los servicios a personas con daño cerebral

La Fundación de Daño Cerebral Adquirido (DCA) Ateneu Castelló ha presentado este martes su proyecto de ampliación de instalaciones, que permitirá aumentar las plazas de su centro de día y de su programa de autonomía personal (CRAPS), con el objetivo de atender a un mayor número de personas afectadas por daño cerebral adquirido y sus familias. La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha acompañado a la presidenta de la fundación, Amalia Dieguez, en la visita a las instalaciones situadas en el antiguo cuartel Tetuan XIV

Amalia Dieguez, presidenta de la fundación, ha recordado los orígenes del proyecto: “En 2003 abrimos este ala con apenas veinte personas, en un proyecto que era una auténtica aventura, porque no sabíamos cómo organizar el día ni con qué objetivos. Poco a poco fuimos definiendo y redefiniendo el modelo de atención”.

Dieguez ha explicado cómo han evolucionado los perfiles de los usuarios: inicialmente jóvenes afectados por traumatismos craneoencefálicos y accidentes de tráfico, y adultos de mediana edad con ictus, hasta incluir a personas severamente afectadas en estado vegetativo que comenzaron a despertar. “La gente joven se ha convertido en mayor y los perfiles severos han disminuido, así que fuimos redefiniendo el modelo. Incluso creamos el CRAPS, que permite a personas con daño cerebral mejorar en su entorno normalizado”, señaló.

El CRAPS, según Dieguez, nació como el Servicio de Autonomía Personal (SEPAP), destinado a quienes no necesitaban permanecer todo el día en el centro, pero sí recibir orientación y apoyo terapéutico. Actualmente, el CRAPS ofrece entre 100 y 200 plazas si se tiene en cuenta también a las familias de los usuarios.

Ampliación de plazas y nuevos programas

La ampliación permitirá aumentar las plazas del centro de día, actualmente 40, con diez nuevas plazas previstas gracias al uso de 1.200 metros cuadrados del primer piso del ala nueva cedido por el Ayuntamiento. Dieguez ha destacado: “Nuestra intención es concertar plazas y poder atender mejor a todo el colectivo, con el trato adecuado y digno que merecen las personas con daño cerebral”.

Además, parte del nuevo espacio se destinará a un programa de salud cerebral, orientado a prevenir el daño cerebral, que según Dieguez podría evitar hasta un 80 % de los casos si se aplican pautas adecuadas de prevención.

Apoyo del Ayuntamiento y financiación

La alcaldesa Begoña Carrasco ha destacado el compromiso del Ayuntamiento con el proyecto: “Soñemos juntas. Estamos poniendo a disposición esos 1.200 metros cuadrados y hemos consignado los primeros 100.000 euros en el presupuesto de 2026 para que este sueño se convierta en realidad”.

Carrasco ha resaltado además la importancia de la colaboración de la ciudadanía y del empresariado local: “Castellón es muy solidario y queremos estar a vuestro lado en este proyecto compartido, que beneficiará a las personas con daño cerebral adquirido de nuestra ciudad y provincia”.

Por su parte, Dieguez ha indicado que, según estimaciones de los arquitectos, la adecuación del nuevo espacio podría costar alrededor de 1,2 millones de euros, por lo que será necesario recurrir a subvenciones, donaciones y apoyo institucional adicional para completar el proyecto.

Una llamada a la colaboración

Tanto Dieguez como Carrasco hicieron un llamamiento a la solidaridad y a la implicación de empresas y administraciones: “Queremos que todas las personas se sientan animadas a colaborar en este proyecto, que nos permitirá ampliar plazas, mejorar recursos y atender a quienes más lo necesitan”, señaló Dieguez.

Carrasco añadió: “No solo cedemos el espacio, sino que nos comprometemos a acelerar la adecuación y ampliación, y a seguir trabajando con la Generalitat y otras instituciones para garantizar la sostenibilidad del proyecto”.

El CRAPS y el centro de día de Ateneu Castelló han ido adaptándose durante más de dos décadas a las necesidades de los usuarios. Con la ampliación, se espera no solo atender a un mayor número de personas, sino también ofrecer programas innovadores de salud cerebral y prevención. La colaboración con instituciones científicas y la inversión en tecnología son parte fundamental de esta estrategia.