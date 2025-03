El ayuntamiento de Castellón autoriza celebrar Mercado del Lunes el 31 de marzo tras las fiestas

El gobierno municipal ha aprobado la autorización para celebrar el Mercado de los viernes en el Grao el día 28 de marzo, viernes de Magdalena, así como la celebración del Mercado del Lunes el día 31 de marzo. “Los comerciantes han solicitado celebrar el mercado en esos días y se ha concedido. Es un hecho novedoso ya que no se realizaba el mercado del lunes tras las fiestas, no obstante consideramos importante que los comerciantes no pierdan dos lunes seguidos de Mercado” ha comentado el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales.

Además, la junta ha aprobado los convenios con tres entidades culturales; La Federación de Colles con 25.000€”, a la Asociación Terpsícore para la financiación de la XXVIII Convocatoria Nacional de la Danza, Premios ‘Ciudad de Castellón’ y Premio a la Interpretación ‘Fundación Dávalos-Fletcher’ con 11.000€ y a la Asociación de Arte Contemporáneo de la ciudad, para la financiación de las actividades derivadas de “La Nit de l’Art 2025”, con 20.000,00 €.

Sales se ha referido a la licitación de las casetas de la 41 edición de la Fira del Libre, que tendrá lugar del 25 de abril al 4 de mayo en la Plaza Santa Clara de Castellón y que está organizada por primera vez por el Ayuntamiento de la ciudad. En este sentido el edil ha recordado que, tras cuatro décadas de celebración de esta actividad más que consolidada en la ciudad, esta es la primera edición en la que las casetas no tienen coste alguno tanto para librerías como editoriales. Así pues, en esta edición se han ofertado un total de 18 casetas, y la ubicación de cada expositor será sometida a un sorteo, que tendrá lugar el día 31 de marzo a las 14:00h en la Sala de Reuniones del Menador.