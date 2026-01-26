El Ayuntamiento de Castellón aprueba de forma definitiva el Presupuesto Municipal de 2026

El Pleno del Ayuntamiento de Castellón ha aprobado este martes, en sesión extraordinaria, y de manera definitiva, el Presupuesto General para el ejercicio 2026, tras desestimar la reclamación presentada por el Sindicato de Profesionales de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana. La votación ha contado con los votos favorables del equipo de gobierno de PP y Vox y el voto en contra de los grupos municipales del PSPV y Compromís.

El concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo, ha recordado que se trataba de “la única reclamación presentada a este presupuesto” y ha señalado que, tras su análisis, “ninguna de las alegaciones formuladas se encuadra en los supuestos legalmente previstos”. Redondo ha añadido que la reclamación procedía de un sindicato con “estructura estable y asesoramiento jurídico especializado” y ha subrayado que fue presentada “con pleno conocimiento de que las causas de impugnación presupuestaria están tasadas”.

Durante su intervención, el edil ha indicado que el objeto del pleno era la aprobación definitiva de las cuentas municipales una vez desestimada la reclamación, “porque no tenía fundamento técnico ni jurídico, tal y como acreditan los informes municipales”.

Redondo ha destacado que el presupuesto aprobado asciende a 239,3 millones de euros, cerca de un 10% más que en 2025, y supera los 253 millones si se incluyen los organismos autónomos. Según ha afirmado, se trata de “los presupuestos más altos de la historia de Castellón” y ha incidido en que “no solo importa el volumen, sino el modelo”.

En este sentido, ha señalado que las cuentas contemplan una nueva bajada del IBI en 2026, acumulando una reducción del 8%, el mantenimiento de bonificaciones fiscales y medidas para paliar el impacto del incremento de la tasa de residuos. También ha destacado una dotación de más de 5,8 millones de euros para políticas de empleo y un aumento del gasto en servicios esenciales como limpieza, transporte público, edificios municipales y servicios sociales.

En materia de inversiones, Redondo ha señalado un incremento hasta casi 20 millones de euros, un 40% más que el año anterior, con proyectos financiados en parte con fondos europeos. El concejal ha concluido afirmando que se cierra “un procedimiento legalmente impecable” con la aprobación definitiva de los presupuestos.

Tras la aprobación plenaria, el acuerdo se publicará este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia, y los presupuestos municipales entrarán en vigor el 28 de enero.