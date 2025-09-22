CONTRA LA SOLEDAD NO DESEADA

El ayuntamiento de Castellón abre un programa para la convivencia entre jóvenes estudiantes y mayores que anhelan compañía

El programa propone a los jóvenes estudiantes soluciones habitacionales asequibles y a los mayores compañía continúa.

Proyecto de voluntariado que une a jóvenes y ancianos
Proyecto de voluntariado que une a jóvenes y ancianos

El ayuntamiento de Castellón impulsará un programa de convivencia entre jóvenes estudiantes que buscan compartir vivienda durante sus estudios y personas mayores que anhelan compañía.

Una iniciativa, que ya funciona en otras capitales españolas, y que en Castellón se está trabajando de cara al próximo ejercicio 2026, según avanzó la alcaldesa en el reciente debate del estado de la ciudad del pasado jueves.

El programa pretende es proponer a los jóvenes estudiantes soluciones habitacionales asequibles propiciando la creación de un espacio de apoyo mutuo donde jóvenes y personas mayores interactúan y se benefician de la compañía mutua.

Así pues, los estudiantes podrán acceder a un alojamiento a cambio de compartir tiempo con la persona mayor, contribuyendo a los gastos de la casa y proporcionando un ambiente familiar mediante una experiencia exitosa para ambas partes.

En la ciudad de Castellón en torno a 5.000 personas mayores de 75 años viven solas por lo que este programa puede paliar la situación de muchos mayores que sufren una soledad no deseada.

