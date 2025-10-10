El Ayuntamiento de Castelló cede el REFEYME para el acto institucional de la Guardia Civil

Un año más la ciudad de Castellón acercará a castellonenses y visitantes el acto castrense de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar y Día de la Hispanidad, el próximo domingo 12 de octubre.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco ha mantenido una reunión con el coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, Alfonso Martín Fernández, para perfilar los detalles del evento que, a diferencia del año pasado que tuvo lugar en la Plaza Mayor, en esta ocasión y ante la previsión de lluvias, el Ayuntamiento pone a disposición el Recinto de Ferias y Mercados facilitando que la ciudadanía pueda asistir como el año pasado. Durante los próximos días se van a realizar los ensayos preparatorios correspondientes al acto castrense.

La primera edil ha recordado que “el año pasado, con motivo del 180 aniversario de la Guardia Civil, por primera vez celebró este acto en la Plaza Mayor y dada la buena acogida y coordinación entre instituciones, se ha vuelto ha organizar acercándolo a la ciudadanía pero en este caso adaptándolo a las previsiones meteorológicas”.

Desarrollo del acto

El acto institucional comenzará a las 10:00 h con la tradicional misa en el mismo recinto para a continuación dar paso al desfile de la fuerza uniformada de la Guardia Civil y seguidamente a los parlamentos. Carrasco ha informado de que este año todo transcurrirá en la zona cubierta del Recinto de Ferias y Mercados. Para facilitar a la ciudadanía poder presenciarlo, se pondrá a disposición para el estacionamiento de vehículos, la zona descubierta del recinto, a la que se accede por el camí Caminás.

Finalmente, la alcaldesa ha dejado patente todo el apoyo de la administración municipal, dando las facilidades para que se puedan realizar los preparativos y las labores de coordinación del evento teniendo en cuenta las necesidades del dispositivo que la Guardia Civil ha activado para su celebración.