El Ayuntamiento de Benicàssim prepara una programación de actividades para conmemorar el 25 de Noviembre

El Ayuntamiento de Benicàssim ha recibido diferentes galardones por su compromiso por la eliminación de la violencia contra la mujer, a través la campaña ‘Todos los 25 son 25 de Noviembre’, en el marco de la iniciativa de la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias.

El Consejo Sectorial por la Igualdad, ha presentado la agenda completa ante sus miembros, con una programación de actividades entre talleres, obras de teatro, homenajes, eventos deportivos o la lectura del manifiesto el 25-N.

En concreto, durante los sábados 8, 15, 22 y 29 de noviembre se va a desarrollar el taller ‘Texturas de la No Violencia’, de la mano de la artista Elisabeth Rodrigo, un evento que combina creatividad, reflexión y trabajo colectivo para aprender a expresar emociones, reconocer conflictos y transformarlos en mensajes visuales.

El día 25 de noviembre, se representará la obra ‘La Princesa Motera’, a las 10 horas en el Teatre Municipal Francesc Tàrrega para los colegios de la localidad. A las 12 horas, se procederá a la lectura del manifiesto por el 25-N en el Ayuntamiento. Además, a lo largo de la mañana, de 9 a 13 horas, tendrá lugar el taller de imagen corporal Im-perfectes, para el alumnado de los IES y del FPA, como crítica y denuncia social sobre la manipulación y la excesiva presión existentes en la actualidad en torno al físico femenino y a los cánones de belleza impuestos.

La programación acoge talleres intergeneracionales contra la violencia contra la mujer del 24 al 28 de noviembre, para el alumnado del Centro Municipal de Formación para Personas Adultas. También, el día 26 de noviembre habrá una charla participativa- taller de prevención contra la violencia contra la mujer, de la mano de Isonomia (UJI) y la Associació de Dones Pi.

El 29 de noviembre se realizará el homenaje a los colectivos benicenses comprometidos contra la violencia contra la mujer, en el Espai de la Música a las 19 horas. Y por último, se jugará un derbi femenino bajo el título ‘Mete gol a la violencia’, con los equipos de categoría infantil del ACD Benicense y CD Benicàssim en el campo de fútbol Torre Sant Vicent.