El ayuntamiento de Almassora solicita al Consell Jurídic Consultiu aclarar las dudas sobre el nuevo decreto ley de ruido

El Ayuntamiento requiere conocer cuál es la llamada zona de transición que no aparece delimitada o definida en la norma, al considerar que provoca una gran indefensión para los vecinos de la zona residencial de Almassora.

La norma basa la excepción regulada en ella en la existencia de una zona de transición en la que se exime del cumplimiento de los niveles más restrictivos. Por eso el ayuntamiento de Almassora solicita al Consell Jurídic Consultiu aclarar las dudas esas dudas sobre el nuevo decreto ley del ruido que afecta a los vecinos cercanos al polígono industrial del Serrallo.