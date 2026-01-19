Aviso naranja este martes en el litoral por viento de hasta 70 km/h y olas de 4 metros

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este martes el aviso naranja (riesgo importante) en el litoral de Castellón, Valencia y norte de Alicante por fenómenos costeros: viento del norte de 55 a 70 kilómetros por hora (fuerza 7 a 8) y olas de 4 metros con mar de fondo del nordeste.

Además, el efecto del oleaje se puede ver incrementado este martes por la marejada ciclónica, según el aviso publicado por Aemet.

Este martes habrá también aviso amarillo (riesgo) en el litoral norte de Castellón, el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante por precipitación acumulada en doce horas de 60 litros por metro cuadrado.

En el interior norte de Castellón, aviso amarillo (riesgo) por acumulación de nieve en 24 horas de diez centímetros.

En el litoral sur de Alicante, aviso amarillo (riesgo) por viento del norte de 70 kilómetros por hora.

Finalmente, en el litoral sur de Alicante aviso amarillo (riesgo) por fenómenos costeros: olas de 3 metros con mar de fondo del nordeste y viento del norte y noroeste con intervalos de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7).