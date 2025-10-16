TIEMPO

Aviso amarillo este viernes en el interior sur de Castellón y el interior de Valencia

La Agencia Estatal de Meteorología no descarta que las precipitaciones afecten a zonas colindantes del prelitoral.

EFE

Madrid |

Vista general del atardecer nublado sobre la ciudad este miércoles cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para la tarde del jueves el aviso amarillo en el interior norte de la provincia de Valencia por precipitaciones de 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas con posible granizo. | EFE/Kai Försterling

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para la tarde de este viernes el aviso amarillo (riesgo) en el interior sur de Castellón y el interior de Valencia por precipitación acumulada en una hora de 20 litros por metro cuadrado y tormentas con probable granizo.

El aviso estará vigente desde las 14 hasta las 22 horas, según Aemet, que no descarta que las precipitaciones afecten a zonas colindantes del prelitoral.

Esta tarde de jueves habrá aviso amarillo (riesgo) en el interior norte de Valencia por precipitación acumulada en una hora de 20 litros por metro cuadrado y tormentas con posible granizo.

