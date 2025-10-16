Aviso amarillo este viernes en el interior sur de Castellón y el interior de Valencia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para la tarde de este viernes el aviso amarillo (riesgo) en el interior sur de Castellón y el interior de Valencia por precipitación acumulada en una hora de 20 litros por metro cuadrado y tormentas con probable granizo.

El aviso estará vigente desde las 14 hasta las 22 horas, según Aemet, que no descarta que las precipitaciones afecten a zonas colindantes del prelitoral.

Esta tarde de jueves habrá aviso amarillo (riesgo) en el interior norte de Valencia por precipitación acumulada en una hora de 20 litros por metro cuadrado y tormentas con posible granizo.