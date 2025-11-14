Avanzan las obras de depuración de aguas en 14 municipios de la provincia

La Diputación Provincial de Castellón continúa avanzando en su compromiso de cubrir las necesidades en materia de depuración de aguas en la provincia. La institución tiene en marcha un conjunto de 14 obras que cuentan con una inversión total de 9,6 millones de euros, destinadas a garantizar un servicio hídrico eficiente y sostenible.

Entre estas actuaciones destaca la ampliación de la estación depuradora de Santa Magdalena de Pulpis, cuyos trabajos se encuentran a pleno rendimiento. El avance de las obras fue comprobado este viernes por el vicepresidente y responsable de Infraestructuras, Héctor Folgado, y el diputado del Ciclo Integral del Agua, Iván Sánchez, en una infraestructura construida en 1985 que presentaba importantes deficiencias.

“Desde el equipo de Gobierno Provincial seguimos con nuestra hoja de ruta marcada por atender las demandas de nuestros municipios, sobre todo los más pequeños, y garantizarles infraestructuras tan necesarias como son las depuradoras”, señaló Folgado durante la visita.

Actuaciones en toda la provincia

La actuación en Santa Magdalena de Pulpis se suma a las otras 13 obras impulsadas por la Diputación en municipios de menos de 1.000 habitantes. Entre ellas destacan:

Ampliación de la estación depuradora de Cinctorres.

Mejoras en las estaciones de Torralba del Pinar, Villamalur, Sacañet, Benlloc-Vilanova d’Alcolea, Cabanes y Alcudia de Veo.

Nuevos bombeos y conexiones: Zorita en Palanques, Forcall en Todolella y Villores, Mata en Olocau del Rey, Vilanova d’Alcolea a Benlloc, Vallibona, y la construcción de una estación de bombeo para Higueras hacia Pavías.

Estas actuaciones reflejan el compromiso de la Diputación con los vecinos y vecinas de Castellón para reforzar la gestión hídrica, garantizar el suministro y mejorar la eficiencia en el uso del agua en toda la provincia.

Impulso al desarrollo y sostenibilidad

El vicepresidente provincial ha subrayado que “garantizar una buena depuración de aguas conlleva la generación de nuevas oportunidades para el desarrollo y para fijar población en nuestro territorio, así como para reforzar la protección del medio ambiente y hacer sostenible el ciclo integral del agua”.

Folgado ha añadido que la institución seguirá reforzando esta apuesta, en línea con la presidenta Marta Barrachina, para hacer de esta legislatura “la legislatura del agua” y lograr la garantía hídrica en todo el conjunto de la provincia.