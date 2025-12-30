AVA-ASAJA aplaude las ayudas para el control del jabalí pero exige medidas contundentes también fuera de los cotos

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha valorado de forma positiva la línea de ayudas publicada esta semana en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) destinada al control y abatimiento de jabalíes como medida preventiva frente a la Peste Porcina Africana (PPA). La organización considera “muy acertado” que la Generalitat impulse actuaciones extraordinarias para reducir la sobrepoblación de esta especie, principal vector potencial de la enfermedad, y proteger así a un sector estratégico que en la Comunitat Valenciana agrupa cerca de 900 explotaciones, más de 1,2 millones de animales y un importante volumen de empleo en las comarcas del interior.

No obstante, AVA-ASAJA ha advertido de que estas medidas deben adaptarse a la realidad del territorio y extenderse más allá de los espacios cinegéticos. Según la entidad, la presencia creciente de jabalíes en zonas agrícolas abiertas, áreas periurbanas e incluso núcleos urbanos obliga a reforzar el control en espacios no acotados. En este sentido, la organización reclama una implicación clara de los ayuntamientos de toda la Comunitat Valenciana, aprovechando las vías de financiación existentes para instalar jaulas y cajas trampa. De hecho, en 2025 AVA-ASAJA ha presentado escritos ante más de 400 municipios declarados con sobreabundancia de jabalíes para que actúen de forma urgente.

El representante del sector porcino en AVA-ASAJA, José Antonio Alfonso Olmos, ha señalado que las ayudas “van en la buena dirección”, pero ha insistido en la necesidad de actuar con rapidez, coordinación y sin dejar zonas sin cubrir ante una amenaza sanitaria que podría tener un impacto devastador. La organización recuerda que lleva años liderando la lucha contra la sobreabundancia de fauna salvaje, reclamando cambios normativos y más medios, tanto por el riesgo sanitario como por los graves daños al campo valenciano, que solo en 2024 superaron los 50 millones de euros.