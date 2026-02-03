La Autoridad Portuaria de Castellón aprueba su Plan Estratégico 2025-2030

La Autoridad Portuaria de Castellón ha aprobado formalmente su nuevo Plan Estratégico con horizonte 2025-2030. Este documento fundamental marca la hoja de ruta que seguirá la institución durante los próximos cinco años y es el resultado de un intenso trabajo de reflexión estratégica compartido con los principales grupos de interés del puerto.

El Plan Estratégico establece el modelo de desarrollo y la posición competitiva de PortCastelló. Su finalidad es orientar la gestión de la Autoridad Portuaria, definiendo su visión a largo plazo y adecuando la infraestructura al entorno logístico y territorial a su entorno.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha destacado la importancia de este hito, señalando que el documento “marca una hoja de ruta clara para el futuro de nuestro puerto”. Asimismo, Ibáñez ha querido agradecer la implicación de la comunidad portuaria, cuyas aportaciones han sido clave para asegurar que la estrategia responda de forma eficaz a los retos del entorno económico y social.

Con el objetivo de dar a conocer los detalles y ejes de actuación de este nuevo marco estratégico, la Autoridad Portuaria celebrará un acto de presentación oficial dirigido a la comunidad portuaria el próximo jueves 19 de febrero a las 11:00 horas en el edificio Moll de Costa (Grau de Castellón).