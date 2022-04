Los autónomos consideran "insuficientes" los 100 euros mensuales de la Generalitat para paliar la crisis

Se trata de una iniciativa que forma parte del Plan Reactiva, que se presenta este jueves junto a los agentes sociales en el Palau de la Generalitat y del que ya se han avanzado algunas medidas más, como el incremento de hasta el 30 % del bono de ayuda energética en la Renta Valenciana de Inclusión o la reducción del 10 % de las tasas de la Generalitat.

El president ha defendido la respuesta dada por el Consell ante la crisis provocada por la guerra en Ucrania, e insiste que se trata del "Presupuesto de la Generalitat más social de la historia", ha dicho Puig, quien ha subrayado que la ciudadanía espera de su Gobierno "decencia, que la tiene, honradez, que la tiene, y gestión, que la tiene". "Esa es nuestra ruta, nuestro itinerario; no perdamos ni un minuto de tiempo en otras cosas", ha agregado.

Medida "insuficiente"

El presidente de la Asociacion de Trabajadores Autónomos (ATA) de la Comunitat, Alberto Ara, agradece la medida pero insiste que es totalmente insuficiente. Esta medida, dice Ara, no soluciona los problemas de los autónomos.

Desde ATA insisten que todo gira en torno la financiación autonómica, la cual es insuficiente y no permite que las ayudas beneficien verdaderamente al sector. Así mismo, temen por la letra pequeña de este bono que no saben si ayudará a todos los autónomos o a los que cumplan ciertos requisitos. Achacan a la conselleria no consultarles antes de lanzar la medida.