La Audiencia de Castellón ha condenado a dos hosteleros por explotación laboral de inmigrantes sin permiso de residencia

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a dos empresarios a seis meses de prisión y multas de 1.080 euros cada uno, tras admitir haber explotado laboralmente a una pareja de inmigrantes sin permiso de residencia. Los trabajadores, contratados sin alta en la Seguridad Social ni contrato formal, trabajaban hasta 13 horas en un restaurante y un salón de té en Benicarló entre 2018 y 2020, sin descanso ni vacaciones y cobrando salarios bajos.

Además de las penas, los hosteleros deben indemnizar solidariamente a las víctimas con 3.300 euros.