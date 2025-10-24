Ateneu Castelló reclama un censo estatal y un código específico para el daño cerebral adquirido

La Fundación Ateneu Castelló conmemora el Día del Daño Cerebral Adquirido, que se celebra el 26 de octubre, con un programa de actividades de sensibilización y formación que se extiende durante todo el mes, y con la lectura del manifiesto estatal que reclama un censo nacional y la creación de un código diagnóstico específico al alta hospitalaria.

El daño cerebral adquirido (DCA) afecta a 52.451 personas en la Comunidad Valenciana y constituye la principal causa de discapacidad permanente en España, como consecuencia de ictus, traumatismos craneoencefálicos o tumores cerebrales, entre otras causas. No obstante, la federación estatal estima que las cifras reales son mucho mayores, al no contabilizar todos los casos.

Durante octubre, la Fundación Ateneu Castelló impulsa una amplia programación de actividades para visibilizar esta realidad, con la implicación de personas con DCA, familias, profesionales y representantes institucionales. Entre las acciones destacan mesas informativas en hospitales y universidades de Castelló, la exposición “Artistas con DCA”, una jornada de deporte adaptado y la jornada “Salud cerebral: un reto sanitario y social”, celebrada en el Hospital General de Castellón.

Censo estatal

El manifiesto estatal, en su 30 aniversario, reivindica la labor de las asociaciones de daño cerebral como motor de transformación social y reclama la creación de un código diagnóstico de DCA al alta hospitalaria, un censo estatal de personas afectadas y un Plan Nacional de Atención que garantice una atención integral, inclusiva y universal.

Según la federación Daño Cerebral Comunitat Valenciana, solo el 1 % de las más de 52.000 personas con DCA en la Comunitat tiene acceso a un recurso específico público. Actualmente existen 378 plazas públicas o concertadas (61 residenciales y 317 en centros de atención diurna), una oferta insuficiente para atender las necesidades detectadas.

El mismo estudio estima que serían necesarias más de 21.000 plazas residenciales y de atención diurna para cubrir la demanda actual. Por ello, entidades como la Fundación Ateneu Castelló —que gestiona un centro de día, un centro de rehabilitación y programas de autonomía personal y salud cerebral— se han convertido en un pilar esencial para garantizar la continuidad asistencial y la inclusión social de las personas con DCA.