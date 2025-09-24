Ateneu Castelló organiza vacaciones inclusivas para personas usuarias con Daño Cerebral Adquirido

La Fundación Ateneu Castelló ha puesto en marcha una innovadora iniciativa que combina bienestar, inclusión y respiro familiar: una semana de vacaciones en el Hotel Orange de Benicassim para las personas usuarias del centro de día con Daño Cerebral Adquirido (DCA).

Un total de 18 personas usuarias disfrutan durante este mes de septiembre y octubre de una estancia única que rompe con la rutina y favorece tanto su estado físico como emocional. La actividad cuenta con el acompañamiento del personal de la Fundación y personas voluntarias y se celebra en dos turnos: del 22 al 26 de septiembre y los días 13 y 17 de octubre, gracias a la subvención de la Generalitat Valenciana de "ayudas para la realización de estancias vacacionales para personas con discapacidad, respiro y familias".

Durante esta experiencia, las personas usuarias participan en actividades adaptadas como paseos, baile, bingo inclusivo o visitas al tradicional mercadillo local. Además, realizan salidas a bares, restaurantes y establecimientos comerciales de Benicàssim, lo que contribuye a dinamizar la economía local y a generar sensibilización en la comunidad al compartir espacios con turistas y vecinos.

Un aspecto especialmente valorado es que las personas usuarias pueden elegir su menú diario y su vestimenta, algo que potencia su autonomía y les genera ilusión, dado que son decisiones que no siempre pueden tomar en su vida cotidiana.

Con esta iniciativa, la Fundación Ateneu Castelló no sólo impulsa el bienestar integral de las personas con DCA, sino que también ofrece un respiro a sus familias, reforzando la importancia de las experiencias inclusivas en entornos comunitarios.