ATC destaca en Castellón el papel clave de la cerámica en la industria aeronáutica

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) ha subrayado en el aeropuerto de Castellón el papel estratégico que desempeñan los materiales cerámicos en la industria aeronáutica, durante una jornada formativa organizada por el Centro de Formación Profesional del IES La Vall d’Alba.

El presidente de ATC, Juan José Montoro, ha señalado que “la cerámica avanzada es un elemento imprescindible en la fabricación de aviones y helicópteros”, y ha explicado que estos materiales se utilizan tanto en los motores aeronáuticos, mediante recubrimientos de alta resistencia térmica, como en componentes electrónicos y sensores de vuelo.

Montoro ha destacado que la aplicación de la cerámica en este sector “permite reducir peso, aumentar la durabilidad de las piezas y mejorar la eficiencia y la seguridad de las aeronaves”, y ha añadido que incluso elementos fabricados en fibra de carbono, como las aspas de los helicópteros, “incorporan soluciones cerámicas que resultan clave para su rendimiento”.

La jornada, celebrada en las instalaciones del aeropuerto de Castellón, ha servido también para poner en valor las oportunidades de formación y empleo vinculadas al sector aeronáutico en la provincia. En este contexto, el presidente de ATC ha remarcado la necesidad de “estrechar la colaboración entre industria y centros educativos para captar talento joven y ofrecer una formación técnica adaptada a las demandas reales del mercado”.

ATC | ATC

El Centro de FP del IES La Vall d’Alba imparte actualmente ciclos de Montaje de estructuras e instalaciones de sistemas aeronáuticos, Mantenimiento aeromecánico de aviones y helicópteros con motor de turbina, así como Mantenimiento de sistemas electrónicos y aviónicos de aeronaves.

Durante el encuentro, ATC ha reafirmado su intención de reforzar su alianza con el aeropuerto de Castellón para ofrecer formaciones complementarias en cerámica que amplíen las competencias de los estudiantes. “La cerámica y la aeronáutica comparten innovación, alta tecnología y futuro”, ha concluido Montoro.

El programa de la jornada ha incluido además ponencias sobre búsqueda de empleo, inteligencia artificial y emprendimiento en el sector aeronáutico, impartidas por representantes de Personaltalent, Symplia y Secot Castellón.