La Asociación Española Contra el Cáncer de Castellón reclama protocolos comunes actualizados en el cribado de cáncer de mama

La Asociación Española Contra el Cáncer en Castellón, con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama que se celebra este próximo domingo 19, ha organizado un acto de sensibilización en la plaza Mayor de Castellón a las 12 de este mediodía.

La gerente de la asociación en Castellón, Salomé Esteller, ha aprovechado esta fecha para reclamar “protocolos comunes de actuación actualizados en el cribado de cáncer de mama. No hay datos públicos actualizados y comparables que nos permitan tener una radiografía de los programa de cribado en España.No conocemos si la situación de Andalucía está sucediendo en otras comunidades autónomas”.

Durante la jornada también se ha recordado las cifras de nuevos casos de cáncer de mama en la provincia de Castellón. El año pasado se contabilizaron 446 casos de cancer de mama de un total de 3.665 casos de cáncer.

En todo España y durante el año pasado fueron diagnosticadas 35.875 personas con cáncer de mama. De ellas, un 24% tenía menos de 50 años. Hay que recordar que la población diana que participa en los programas de cribado de cáncer de mama se sitúa en una franja comprendida entre 50 y los 69 años, aunque hay comunidades autónomas que han ampliado esta edad por arriba y por abajo.

La campaña de este año lleva por lema ‘Nos lo tomamos a pecho’ y está concreada y protagonizada por pacientes y supervivientes de cáncer de mama y su entorno. “Se ha recogido lo que realmente significa para ellas y su entorno el cáncer de mama más allá del diagnóstico y del tratamiento, para conectar de verdad con sus realidades. Para llegar a esta campaña escuchamos cómo viven y sienten todo lo que gira en torno al cáncer de mama en el ámbito familiar, social, laboral, médico, de los medios de comunicación y marcas”, explican fuentes de la asociación. Las conclusiones han sido que `Nos lo tomamos a pecho´ porque “su entorno no las entiende, los médicos minimizan el impacto y las campañas simplifican”. Otra de las conclusiones es que estas mujeres se sienten frenadas o expulsadas del mundo laboral pues 1 de cada 4 mujeres tiene o tuvo problemas económicos, algo que se agrava en las más jóvenes.