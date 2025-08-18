Así se desarrolla la tercera jornada del Rototom Sunsplash

Un festival en el que no solo la música es protagonista, las actividades culturales y charlas también tienen su espacio. Una programación especial dedicada al 30 aniversario del festival al que se espera una afluencia masiva de personas de todo el mundo.

Y ante la avalancha de público, la Guardia Civil ha puesto en marcha un dispositivo especial con presencia permanente de la Guardia Civil y Policía Local, además de la seguridad privada de la organización. Hay también medidas de protección antiterroristas.