Así se desarrolla la tercera jornada del Rototom Sunsplash

La programación musical tejerá puentes entre el legado del reggae clásico con The Wailers, herederos directos del espíritu de Bob Marley.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Un festival en el que no solo la música es protagonista, las actividades culturales y charlas también tienen su espacio. Una programación especial dedicada al 30 aniversario del festival al que se espera una afluencia masiva de personas de todo el mundo.

Y ante la avalancha de público, la Guardia Civil ha puesto en marcha un dispositivo especial con presencia permanente de la Guardia Civil y Policía Local, además de la seguridad privada de la organización. Hay también medidas de protección antiterroristas.

