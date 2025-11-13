Arranca en Castelló la decimotercera Fira Valenciana de la Música Trovam

Trovam 2025

La Fira Trovam de Castellón reúne a artistas, profesionales y estudiantes para impulsar la internacionalización y la recuperación del sector musical valenciano

Castellón de la Plana acoge desde este jueves 13 hasta el sábado 15 de noviembre la decimotercera edición de la Fira Valenciana de la Música Trovam, centrada en la internacionalización y la recuperación del sector musical de la Comunitat Valenciana.

El evento está organizado por la Valencian Music Association (VAM!) con el apoyo principal del Institut Valencià de Cultura y la colaboración del Ayuntamiento de Castellón y la Diputación de Castellón. La inauguración contó con la participación del director general del Institut Valencià de Cultura, Álvaro López-Jamar; del segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento, Vicent Sales; y del director de la Fira, Armand Llàcer.

El Trovam combina actividades para profesionales del sector y más de 50 conciertos que tendrán lugar en diferentes escenarios de la ciudad, como el Auditorio de Castellón, el Teatro Principal y las salas La Bohemia y Terra.

Durante el primer día se celebraron mesas redondas sobre la resiliencia de las industrias creativas tras la dana de 2024 y las estrategias de internacionalización de la música valenciana. Además, hubo encuentros con artistas como Nach, talleres de producción musical, clases magistrales de management y gestión de grandes recintos, y actividades formativas para estudiantes a través del proyecto Trovam+, en colaboración con Live Nation y varias universidades.

El Auditori de Castelló acogió trece actuaciones musicales, entre ellas el estreno de un espectáculo de Rita Payés y Lucia Fumero, además de propuestas de folk, jazz, flamenco, mestizaje y músicas urbanas y electrónicas de artistas como Pau Alabajos, Jorge Gumbau, Urbàlia Rurana, María Gil, Carolina Fernández “La Chispa”, Bèrnia, La Fulla, David Bay, Fades, Farmar y KYR4.

La feria también incluye ‘Les Converses del Trovam’, un espacio de conversación con artistas y periodistas culturales, que en esta edición contará con Nach junto a la periodista Thaïs Peñalver, y Sergio Sastre de Miss Caffeina con Marta Fullera de Onda Cero.

El evento cuenta con la colaboración de diversas instituciones y medios, como la Diputación de Castellón, el INAEM, Turisme Comunitat Valenciana, AIE, Es Música, ARTE, Radio 3, Onda Cero y À Punt Mèdia.

