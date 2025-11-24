Arquitectos alemanes visitan Castellón para descubrir el potencial de la cerámica española

Un grupo de 10 arquitectos y diseñadores alemanes se encuentra esta semana en Castellón para conocer de cerca las innovaciones y tendencias del sector cerámico español.

La misión, organizada por ASCER dentro del Plan de Promoción para el mercado alemán y con el apoyo de ICEX y la Oficina Comercial de Düsseldorf, incluye visitas a showrooms y plantas de nueve empresas de Tile of Spain. Durante tres días, los profesionales podrán explorar nuevas aplicaciones de la cerámica en arquitectura e interiorismo, así como los avances tecnológicos y sostenibles del sector.

El programa ha comenzado este lunes y se extenderá hasta el miércoles 26. Entre los visitantes se encuentra un periodista de la revista especializada 1200Grad, que documentará la experiencia.

Alemania es uno de los principales mercados de la cerámica española. En 2024, las exportaciones alcanzaron los 126,7 millones de euros, situando al país como quinto destino internacional. Entre enero y agosto de 2025, las ventas españolas en Alemania superaron los 84,8 millones de euros.