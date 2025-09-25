ANFFECC defiende que la cerámica está en plena forma y que en 2026 se consolidarán muchos proyectos

El presidente de la Asociación empresarial que reúne a los productores españoles de fritas, esmalte y colores cerámicos, Fernando Fabra, ha valorado de forma muy positiva la feria Cersaie de Bolonia donde está habiendo buena afluencia de visitantes.

Fabra ha destacado que el objetivo es que la innovación cerámica, en la que el sector es puntero, se traduzca en más actividad en el propio mercado europeo en los próximos meses. De hecho, en la feria ha destacado las técnicas de inyección y el desarrollo de nuevos esmaltes y productos para distintas aplicaciones.

En cuanto al impacto de las tensiones comerciales en la exportación Fabra ha confirmado que el patrón ha cambiado porque "antes había una estacionalidad clara ligada a los ciclos de producción en España y Europa, y agosto bajaba. Ahora, con menos producción aquí y más actividad en países sin esa estacionalidad, el negocio resulta más ‘semi-estable’ con meses que sorprenden al alza o a la baja y la exportación amortigua los altibajos.”

El presidente de ANFFECC celebra la recuperación por completo de las relaciones comerciales con Argelia porque ha sido un mercado clave históricamente y se han perdido perdido dos años de innovación y desarrollo en el tiempo que se ha mantenido el bloqueo comercial.

Fabra considera que la innovación española en fritas, esmaltes y soluciones para la cerámica está en plena forma y que en 2026 podrían consolidarse muchos proyectos que se abren ahora. Además, pese a la complejidad del comercio internacional, "el sector sigue transformando la incertidumbre en oportunidad a base de tecnología, técnica y colaboración con los clientes.”