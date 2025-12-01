SECTOR CERÁMICO

ANFFECC confirma en Castellón la viabilidad del hidrógeno para fundir fritas cerámicas

El proyecto H2frit demuestra tras tres años de investigación que el hidrógeno puede sustituir al gas natural en la fusión de fritas cerámicas sin alterar la calidad del producto.

Onda Cero Castellón

Castellón |

La Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC) ha presentado en el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) los resultados finales del proyecto H2frit, que concluye que el uso de hidrógeno como combustible en la fusión de fritas cerámicas es técnicamente viable y mantiene la calidad del producto obtenida con gas natural.

El proyecto, desarrollado entre 2023 y 2025 y subvencionado por la Generalitat como Proyecto Industrial Estratégico, ha contado con la participación de Esmalglass, bp, Carburos Metálicos y el ITC, además de empresas asociadas.

ANFFECC ha destacado que la implantación real dependerá de contar con suministro adecuado, infraestructuras y un marco regulatorio y de precios competitivo.

H2frit, reconocido con los premios RENMAD y COPE Castellón a la innovación, forma parte de la estrategia sectorial de descarbonización que estudia también la recuperación de calor, la captura de CO₂, la electrificación y el uso de gases renovables.

