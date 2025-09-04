Amuinca recuerda al concejal de VOX de Burriana que incitar al odio no es ser un "buen cristiano"

La asociación Amuinca de Castellón, no ha tardado en contestar la propuesta de VOX en Burriana de ofertar cursos de “Hispanidad” frente al peligro, dice el concejal de VOX, Jesús Albiol, de la islamización de la sociedad.

Su portavoz, Irene Gómez, denuncia que se despilfarre el dinero público en estas "ocurrencias" que califica de incitación al ocio a los inmigrantes. Amuinca, principalmente integrada por mujeres latinoamericanas, recuerda que el día de la hispanidad, ellas no celebran nada y piden que el discurso de odio a los colectivos de inmigrantes no se instale en las instituciones.

Además, le han recordado al propio concejal de Cultura de Vox en Burriana que "alentar al odio de los colectivos más desfavorecidos no es de ser un buen cristiano", como respuesta a las declaraciones públicas de Albiol, en las que proponía que "ante el peligro de la islamización de nuestra sociedad lo mejor era la cristiandad".

MÁS CONDENAS

Por su parte, el PSPV-PSOE de la provincia de Castelló rechaza y condena “la deriva cada vez más radical” del gobierno municipal de Borriana, formado por el PP y VOX, después de que el ejecutivo de Jorge Monferrer haya anunciado una jornada sobre la “hispanidad” que incorpora un discurso “abiertamente islamófobo y contrario a la inmigración”.

Los socialistas alertan de que “la espiral censora y de odio de los gobiernos de derechas va a más” y critican que el alcalde del PP avale la agenda ideológica de VOX en lugar de trabajar por la convivencia y lamentan que el bipartito “utilice las instituciones públicas para dar altavoz a discursos de odio y exclusión en lugar de trabajar para reforzar la convivencia, mejorar los servicios públicos o invertir en educación e igualdad”.

La portavoz socialista en el ayuntamiento de Burriana, María José Safont, ha tachado de “inaceptable” que el Auditorio Municipal Juan Varea se convierta en escenario de un acto que asocia la inmigración y la diversidad cultural con una “invasión violenta”, tal y como ha afirmado el concejal de VOX en la convocatoria. “