Amparo Marco: "Sé lo que firmé en l'Acord de Fadrell y no ponía nada de los presupuestos"

La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, defiende en nuestros micrófonos que los presupuestos 2020 de Castelló no están paralizados y se aprobarán lo antes posible. Niega además que haya algún incumplimiento por su parte en l’Acord de Fadrell aclarando así las acusaciones de sus socios.

Recordamos que Podem aseguraba hace unos días que no apoyaría las cuentas hasta que no se cumpliese el punto de Transición Ecológica que firmaron en el acuerdo de gobierno. Pues bien, la primera edil, hoy en Más de Uno Castellón, era muy contundente: ella sabe "perfectamente lo que firmó" y no había nada que girase en torno a los presupuestos de la ciudad.

Desde Podem hoy no han querido hacer declaraciones.

Todo apunta a una nueva crisis interna en el seno del gobierno de Castelló, aunque de momento, queda esperar a las declaraciones de Podem por si la formación morada decidiese rectificar y apoyar las cuentas.