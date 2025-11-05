El alumnado del colegio FEC Madre Vedruna - Sagrado Corazón viaja al corazón de Europa

El Colegio FEC Madre Vedruna - Sagrado Corazón ha participado recientemente en una visita formativa a Bruselas, organizada en colaboración con Europe Direct Castellón, en el marco del programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS).

Del 28 al 30 de octubre, un grupo formado por siete embajadores júnior y dos embajadores sénior, los profesores David García y Jaime Peñalver, ha tenido la oportunidad de conocer de cerca el funcionamiento de las principales instituciones europeas y reforzar su compromiso con los valores de la ciudadanía europea.

Durante la estancia, el grupo visitó el Parlamento Europeo, donde fue recibido por un asesor del equipo del eurodiputado Esteban González Pons, vicepresidente del Parlamento Europeo. La experiencia se completó con actividades en el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (ERCC) de la Comisión Europea, la Casa de la Historia Europea, la Comisión Europea (edificio Charlemagne) y el Parlamentarium, el centro interactivo que explica de forma didáctica el trabajo de la Eurocámara.

La delegación castellonense viajó acompañada por Europe Direct Castellón, así como por la Vicepresidenta primera de la Diputación, M.ª Ángeles Pallarés, y el asesor Jorge Peiró, quienes destacaron la importancia de acercar las instituciones europeas al alumnado y fomentar una ciudadanía activa y comprometida con el proyecto común europeo.

La directora general, Marta Mulet, valora de forma muy positiva esta actividad y afirma que “ser Escuela Embajadora del Parlamento Europeo nos impulsa a educar en valores de convivencia, solidaridad y compromiso social, pilares fundamentales de nuestra misión educativa”.

Esta no es la única visita que el centro ha podido realizar a Bruselas este curso ya que, del 14 al 16 de octubre, cinco alumnas de 1º de bachillerato tuvieron la oportunidad de visitar los mismos espacios junto a alumnado de los colegios FEC FEC Jesús y Santa Joaquina (Madrid) y San José Virgen de Palma (Algeciras). Juntos, los participantes aprendieron, convivieron y fortalecieron su compromiso con los valores europeos.

Sin ninguna duda, estas enriquecedoras experiencias han permitido al alumnado comprender mejor el papel de la Unión Europea y fortalecer su sentido de pertenencia, responsabilidad y participación en la vida democrática europea.