El alquiler de habitaciones sube un 8,2% en Castellón y alcanza los 307 euros de media

El encarecimiento del alquiler de habitaciones empieza a ser alarmante también en la provincia de Castellón. Según el estudio “Viviendas compartidas en España en 2025” de Fotocasa, el precio medio en Castellón de la Plana ha aumentado un 8,2% en solo un año, hasta situarse en 307 euros mensuales, una subida muy por encima de la media autonómica y que agrava las dificultades de acceso a la vivienda.

Este incremento se produce en un contexto ya muy tensionado. En el conjunto de la Comunitat Valenciana, alquilar una habitación cuesta de media 441 euros al mes, el precio más alto registrado en la última década. La cifra supone un 64% más que hace cinco años y casi el doble que en 2015, una evolución que evidencia una pérdida progresiva de poder adquisitivo para jóvenes, estudiantes y trabajadores con salarios bajos.

Aunque Castellón continúa siendo una de las capitales con precios más bajos de la Comunitat, la evolución preocupa. El fuerte aumento interanual confirma que la presión del mercado se está trasladando también a ciudades donde tradicionalmente el alquiler era más asequible, reduciendo cada vez más las opciones para quienes buscan compartir vivienda como única alternativa.

Desde Fotocasa advierten de un encarecimiento sostenido del mercado de la vivienda compartida. Su directora de Estudios, María Matos, señala que los precios han alcanzado “niveles máximos históricos”, reflejo de una demanda creciente frente a una oferta insuficiente, lo que está empujando al alza incluso a los municipios más económicos.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, diez de las once ciudades analizadas registran subidas de precio, con incrementos destacados en San Vicente del Raspeig, Paterna o Elche. Castellón de la Plana se sitúa entre las ciudades con mayor crecimiento anual, lo que refuerza la sensación de que el problema del acceso a la vivienda se está extendiendo por todo el territorio.

El informe, elaborado a partir del Índice Inmobiliario Fotocasa, confirma una realidad cada vez más preocupante: compartir piso, lejos de ser una solución temporal, se está convirtiendo en una opción cada vez menos accesible también en la provincia de Castellón.