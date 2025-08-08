Alerta por altas temperaturas este fin de semana en toda la provincia de Castellón

Durante este fin de semana, Castellón vivirá un notable aumento de las temperaturas que afectará tanto a las horas diurnas como a las nocturnas. Hoy y mañana se mantendrán temperaturas con máximas de 32 grados y mínimas de 23 grados, pero a partir del domingo el termómetro comenzará a subir de forma considerable.

Las temperaturas podrían alcanzar los 35 grados el domingo y llegar a un máximo de 37 grados el próximo lunes. Este aumento de las temperaturas traerá consigo noches tropicales en las zonas del centro y litoral de la provincia, donde las mínimas no descenderán de los 25 grados, lo que dificultará el descanso nocturno. Esta ola de calor durará hasta el próximo jueves o viernes de la semana que viene.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones durante estas jornadas de calor intenso, mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a los colectivos más vulnerables, como niños y personas mayores.