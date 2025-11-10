NULES

Albert Rivera estará el martes 18 en Nules para impartir una charla sobre liderazgo emprendedor

El Ayuntamiento de Nules lanza este nuevo ciclo con destacados protagonistas nacionales, combinando conferencias culturales, políticas, empresariales y deportivas a partir de enero, con jornadas previas en noviembre.

Nules

Albert Rivera
Albert Rivera | Ondacero.es

El Ayuntamiento de Nules ha presentado el nuevo ciclo de conferencias “Ágora Nules”, que reunirá a partir de enero a destacadas personalidades del ámbito cultural, literario, político, empresarial y deportivo. Cada mes se celebrará una cita en la que los asistentes podrán reflexionar y compartir experiencias con los ponentes.

El alcalde, David García, señaló que “Nules recibirá la visita de diferentes personas que han sido o son protagonistas en distintos ámbitos de nuestro país”.

Previo al inicio oficial del ciclo, se organizarán jornadas en noviembre. La primera de ellas contará con Albert Rivera, quien impartirá la charla “Liderazgo emprendedor” el martes 18 de noviembre a las 19:00 horas en el Local Multifuncional. La conferencia, gratuita y con aforo limitado, busca reunir al sector empresarial de la localidad. Según García, Rivera “ha estado en el primer nivel de la política nacional y se dedica a impartir charlas sobre economía, entre otras cuestiones”.

David Garcia
David Garcia | Ajunt.Nules

Otra jornada previa se celebrará el 27 de noviembre con un desayuno empresarial junto a Salvador Navarro, ex presidente de la CEV y actual vicepresidente de la CEOE.

El ciclo Ágora Nules pretende apoyar a emprendedores, autónomos y empresarios locales, así como convertir Nules en un punto de encuentro de personalidades nacionales para debatir, escuchar y reflexionar sobre distintas temáticas.

Cabe recordar que Nules ya ha acogido conferencias de alto nivel, como la de Víctor Küppers en mayo, y el ciclo “La concordia fue posible”, con protagonistas de la transición española.

