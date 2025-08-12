Agora Lledó lanza un ambicioso plan estratégico que redefine la excelencia educativa

El colegio Agora Lledó, líder en los resultados de las pruebas PAU en la Comunidad Valenciana, ha presentado su nuevo plan estratégico con el objetivo de transformar la manera en que se entiende la excelencia académica. Lejos de centrarse únicamente en las calificaciones, la propuesta apuesta por una educación personalizada, inclusiva y centrada en el bienestar integral del alumnado.

A partir del próximo curso escolar, el centro implementará una serie de medidas diseñadas para atender la diversidad de perfiles del alumnado. El plan incluye itinerarios específicos para estudiantes con altas capacidades, apoyos personalizados para quienes requieren refuerzo, y programas de integración lingüística y cultural destinados a facilitar la adaptación de familias internacionales.

Uno de los puntos clave del nuevo plan es la incorporación de la Dra. Agustina Lacarte como nueva Subdirectora del centro. Experta en innovación pedagógica y neuroeducación, Lacarte aportará su visión para consolidar un modelo educativo riguroso, pero al mismo tiempo atento a las necesidades individuales de cada estudiante.

El colegio también fortalecerá la comunicación con las familias, estableciendo canales más directos y efectivos para fomentar una comunidad escolar participativa. Además, el bienestar emocional de los alumnos ganará protagonismo con nuevos programas de acompañamiento, deporte y música, pilares fundamentales del desarrollo integral que promueve el centro.

Agora Lledó reforzará el apoyo a su equipo docente mediante políticas que fomenten la estabilidad laboral, el reconocimiento profesional y un entorno de trabajo motivador. “Cuidar a quienes educan es esencial para educar bien”, destacan desde la dirección.

Finalmente, el centro reafirma su vocación de apertura a la sociedad con nuevas iniciativas de participación y colaboración. Con este plan, Agora Lledó busca consolidarse no solo como un referente en resultados académicos, sino como un agente de cambio social y educativo en la comunidad.