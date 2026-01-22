El aeropuerto de Castellón afronta Fitur 2026 con crecimiento récord y nuevas rutas en el horizonte

El aeropuerto de Castellón acude a Fitur 2026 con una imagen reforzada y unas cifras que avalan su evolución positiva. Así lo ha señalado su director general, Justo Bellón, en una entrevista en Onda Cero Castellón, donde ha subrayado que la infraestructura está creciendo “muy por encima de la media nacional” y despertando el interés del sector.

“Son números discretos si nos comparamos con Valencia, Alicante o Madrid, pero es verdad que estamos avanzando mucho”, ha explicado Bellón. En este sentido, ha destacado que el aeropuerto ha registrado un crecimiento del 16% respecto a 2024, frente al incremento medio del 3,9% del conjunto de aeropuertos españoles. “Nos están mirando con bastante expectación, incluso con cierta envidia, porque están viendo que estamos haciendo las cosas francamente bien”, ha afirmado.

Bellón ha atribuido estos resultados al trabajo coordinado entre administraciones y sector privado. “Vamos de la mano del sector turístico, diputación, ayuntamientos y asociaciones empresariales para sostener un crecimiento equilibrado, orgánico y alineado con las necesidades del territorio”, ha señalado. Además de la conectividad aérea, el director general ha resaltado el interés que genera el aeropuerto por su actividad en los ámbitos aeroespacial, industrial y de innovación.

Durante su estancia en Fitur, Bellón mantiene reuniones con empresarios y varias aerolíneas, aunque ha advertido que aún es pronto para anunciar nuevas rutas. “Estamos trabajando ya con la vista puesta en 2027 y 2028, en mercados que pueden ser interesantes para el sector turístico”, ha indicado, avanzando que “a mitad de año, cerca del verano, podremos tener más certezas”.

El responsable del aeropuerto ha insistido en la necesidad de consolidar primero las rutas actuales antes de crecer. “No se trata de abrir muchas rutas, sino las necesarias, para evitar poner en marcha conexiones que luego haya que retirar”, ha explicado. En este sentido, ha defendido un modelo de turismo “sostenido en el tiempo, sostenible y de calidad”, alejado de la masificación. “Tenemos claro qué tipo de turismo queremos para Castellón, y desde luego no deseamos una masificación que sería contraproducente”, ha concluido.