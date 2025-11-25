El Aeropuerto de Castellón supera su objetivo de 300.000 pasajeros en 2025

El Aeropuerto de Castellón ha superado el objetivo de 300.000 pasajeros fijado para 2025, un récord histórico que ha anunciado hoy por el conseller Vicente Martínez Mus durante la quinta edición del Aeropuerto de Castellón Business Forum.

El conseller ha explicado que el aeropuerto también ha superado su récord histórico de operaciones, al rebasar los 11.500 movimientos de aeronaves antes de finalizar el ejercicio. “Estos datos han reflejado la madurez del proyecto y la confianza de operadores y viajeros”, ha señalado.

Martínez Mus ha destacado que en 2026 el aeropuerto tendrá 16 rutas regulares, la mayor programación de su historia. A las 14 conexiones actuales —Berlín, Milán-Bérgamo, Londres, Bruselas, Düsseldorf-Weeze, Oporto, Bucarest, Budapest, Cracovia, Cluj-Napoca, Madrid, Asturias, Bilbao y Palma de Mallorca— se han sumado dos nuevas rutas con Manchester y Bolonia, que comenzarán a operar el 1 de junio de 2026. “Estas nuevas conexiones han ampliado nuestra presencia en mercados europeos estratégicos”, ha afirmado.

El conseller ha subrayado que el crecimiento en conectividad “ha sido uno de los avances más visibles para la ciudadanía” y ha agradecido el trabajo conjunto de la Generalitat, Aerocas y las empresas vinculadas al aeropuerto.

Ha añadido que los resultados obtenidos “han consolidado a Castellón como un espacio de oportunidad y en expansión”.

Martínez Mus ha asegurado que la Generalitat continuará trabajando para reforzar la posición del Aeropuerto de Castellón y ampliar su actividad en los próximos años.