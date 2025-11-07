El aeropuerto de Castellón supera los 291.000 pasajeros entre enero y octubre

El aeropuerto de Castellón registró entre enero y octubre de 2025 un total de 291.130 pasajeros, cifra que supera el récord anual de 2023, cuando se contabilizaron 283.259 usuarios.

En octubre, el aeropuerto contabilizó 29.814 pasajeros, lo que representa un aumento del 32 % respecto al mismo mes del año anterior. En los diez primeros meses del año, el incremento respecto al mismo periodo de 2024 se sitúa en el 17 %.

En cuanto a los movimientos de aeronaves, de enero a octubre se han registrado 10.952 operaciones, acercándose al récord anual de 11.261 operaciones alcanzado en 2024.

En 2025, el aeropuerto ha operado 14 rutas regulares, de las que cinco permanecen activas durante la temporada de invierno: Londres, Bruselas, Madrid, Bucarest y Cluj.