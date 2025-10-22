El aeropuerto de Castellón promociona la incubadora de la Agencia Espacial Europea en el mayor evento tecnológico de Valencia

El aeropuerto de Castellón participa en el Valencia Digital Summit, que tiene lugar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, con el objetivo de promocionar entre 'startups' e inversores el ESA-BIC Valencia Region, la primera incubadora de la Agencia Espacial Europa en la Comunitat Valenciana.

El director general de Aerocas, Justo Vellón, ha destacado la importancia de que el programa liderado por el aeropuerto tenga presencia, con un estand propio, en el Valencia Digital Summit, “un evento que es referencia internacional en el ámbito tecnológico y de la innovación”.

Según ha explicado, el aeropuerto ha acudido a esta cita con un objetivo triple. Por una parte, dar a conocer las cuatro 'startups' que forman parte de la primera edición del ESA-BIC Valencia Region: Arkadia Space, Nax Solutions, ODOS Technologies y Nerva Technologies. Por otra parte, promover la nueva convocatoria del programa dirigido a 'startups', que tienen hasta el 17 de diciembre para la presentación de propuestas. Por último, mantener encuentros profesionales encaminados a la búsqueda de oportunidades en los ámbitos aeroespacial, aeronáutico y de la innovación.

El proyecto del ESA-BIC ha sido promovido por la Generalitat, a través de la empresa pública Aeropuerto de Castellón (Aerocas), en colaboración con el consorcio espacial valenciano ValSpace y la Dirección General de Innovación, la Agencia Espacial Española (AEE) y la Agencia Espacial Europea (ESA). Además, cuenta con cerca de 40 entidades colaboradoras, entre organizaciones empresariales y profesionales, universidades, institutos tecnológicos y empresas.

El objetivo del programa es apoyar el nacimiento y consolidación de nuevas empresas del sector aeroespacial, así como la transferencia de soluciones innovadoras a partir de tecnologías del espacio hacia otros sectores.