El aeropuerto de Castellón programa en 2026 su mayor operativa con 16 rutas y 2.400 vuelos

El aeropuerto de Castellón ha programado para este 2026 la mayor operativa de su trayectoria, con 16 rutas confirmadas, 2.400 vuelos regulares y 400.000 plazas.

Así lo ha avanzado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, en la presentación de la programación de rutas de 2026, en el que también han participado la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, y el director general de Aerocas, Justo Vellón.

El acto ha congregado a más de medio centenar de representantes del ámbito turístico de la provincia.

Martínez Mus ha destacado que la oferta de vuelos del aeropuerto consolida a esta infraestructura “como una auténtica puerta de entrada a la provincia de Castellón y como un elemento clave para su proyección exterior y su competitividad”.

Según ha señalado, “este crecimiento tiene un impacto directo en uno de los grandes motores de nuestra economía: el turismo”.

El vicepresidente ha asegurado que el aeropuerto de Castellón “se ha convertido en un aliado estratégico del sector turístico” y ha mencionado como ejemplo la operativa chárter prevista para el próximo verano, promovida por Introducing Castellón, que tiene como objetivo el traslado de hasta 2.700 turistas eslovacos a hoteles de la provincia.

Martínez Mus ha detallado que este año el aeropuerto tiene previstas 16 rutas, la cifra más alta de su historia, de las que dos son nuevas: Manchester y Bolonia, que empezarán a operar a partir de junio.

A estas se suman las 14 que operaron en 2025: Berlín, Bruselas, Budapest, Cracovia, Düsseldorf Weeze, Londres, Milán, Oporto, Bucarest, Cluj, Asturias, Bilbao, Madrid y Palma de Mallorca.

Asimismo, el vicepresidente ha indicado que el Aeropuerto de Castellón continúa avanzando y se posiciona entre los que más crecen de toda España. “Según las cifras que hemos conocido esta misma semana, se coloca por delante de 18 aeropuertos de Aena en número de pasajeros, con un crecimiento cuatro veces mayor que la media de los aeropuertos de la red”, ha señalado.

Por otra parte, ha manifestado el objetivo del aeropuerto de mejorar los resultados de 2025, en que ha logrado cifras récord con 318.309 pasajeros y 12.401 operaciones.

Además, ha subrayado los avances en otros ámbitos de actividad, como son el aeroespacial, la industria aeronáutica, la innovación y la formación.

Por su parte, la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado el “crecimiento imparable” del aeropuerto de Castellón y “su papel en un año turístico de récord para la Comunitat Valenciana”. “Mes tras mes el sector ha logrado récord de pernoctaciones y de gasto turístico extranjero, con más de 15.000 millones de euros hasta noviembre”, ha agregado. “E infraestructuras como el aeropuerto de Castellón han sido clave en firmar el mejor año turístico de nuestra historia”.

Para Cano, “las conexiones son el primer paso para crear turismo”, y el aeropuerto de Castellón “ha hecho un trabajo impecable a la hora de contribuir a la consolidación de un sector con un peso creciente en el PIB de la provincia y de la Comunitat”, algo que “sólo puede aumentar con el operativo previsto para este año”.