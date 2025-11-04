El aeropuerto de Castellón pierde vuelo en el mercado británico frente al auge de Alicante y Valencia

El turismo británico continúa siendo el motor internacional del sector en la Comunitat Valenciana, pero el aeropuerto de Castellón atraviesa un momento de retroceso. Así lo ha puesto de manifiesto HOSBEC en la presentación de su informe sobre el mercado británico en el marco del World Travel Market de Londres, la feria turística más importante del mundo.

Mientras que Alicante-Elche y Valencia baten cifras históricas de visitantes procedentes del Reino Unido, el aeropuerto de Castellón cerrará 2025 con un descenso del 16% en pasajeros británicos, quedándose lejos de su récord de 24.000 viajeros en 2023. Según las proyecciones de la patronal hotelera, el destino castellonense no logrará recuperar esos niveles a corto plazo.

El vicepresidente de HOSBEC en Castellón, Javier Gallego, ha pedido analizar estos datos “en su justa medida y en clave comparativa”. “En el caso del aeropuerto de Castellón, el tráfico con el Reino Unido no se puede considerar estrictamente turístico”, ha explicado. “Se trata en gran parte de un mercado residencial, vinculado a personas que disponen de segundas residencias o que se desplazan por motivos personales, no vacacionales”.

Gallego ha señalado que este tipo de conexiones tienen un comportamiento estable, sin grandes márgenes de crecimiento:

“Una vez que el mercado ha llegado a su tope, es difícil que pueda crecer porque no hay una demanda turística propiamente dicha para el aeropuerto de Castellón”, ha indicado. “Por eso, cuando suben o bajan mil pasajeros, no hay que interpretarlo de forma dramática; son fluctuaciones normales en un tráfico que no es puramente turístico”.

RYANAIR, EL ÚNICO OPERADOR ACTIVO

En cuanto a las perspectivas de crecimiento, Gallego reconoce que existen limitaciones estructurales: “Es muy difícil que desde la línea actual podamos crecer, porque Ryanair tiene la exclusiva de las conexiones y no suele trabajar con agencias de viaje ni con operadores turísticos”, ha señalado.

La alternativa pasaría por recuperar vuelos chárter o atraer nuevas aerolíneas, algo que, según el vicepresidente de HOSBEC, se presenta complicado en el corto plazo: “Perdimos la operación de EasyJet el año pasado, que era una oportunidad interesante para generar tráfico propio. Jet2 está en Reus y EasyJet en Valencia, por lo que es difícil que una tercera compañía se establezca en Castellón”, ha afirmado.

DESCENSO EN LA PROGRAMACIÓN AÉREA

Las previsiones de programación aérea para la temporada de invierno 2025-2026 confirman la tendencia: la capacidad crecerá un 8,4% en Alicante y Valencia, mientras que continuará en descenso en Castellón (-6,2%).

Pese a ello, Gallego ha subrayado que los empresarios castellonenses seguirán trabajando para ampliar mercados y fortalecer la presencia del destino en Reino Unido: “Continuaremos en la línea de contactos con operadores turísticos para que conozcan el producto Castellón”, ha apuntado. “Pero hay que tener claro que el tráfico británico actual es residencial con una pequeña base turística, y eso condiciona las cifras del aeropuerto”.