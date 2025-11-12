El aeropuerto de Castellón lanza dos rutas a Manchester y Bolonia en la temporada de verano de 2026

El aeropuerto de Castellón y la aerolínea Ryanair han anunciado el establecimiento de dos rutas a Manchester y Bolonia en la temporada de verano de 2026. Ambas conexiones operarán a partir del próximo 1 de junio con dos frecuencias semanales. La compañía pone este miércoles ya a la venta los billetes.

El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha mantenido una reunión con la directora de Comunicación y portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, para abordar los detalles del lanzamiento de las dos nuevas rutas que sustituirán las conexiones previstas con París y Stuttgart.

Respecto a la ruta de Manchester, Martínez Mus ha destacado que se trata “de un destino con gran proyección, ya que permite ampliar la conectividad de Castellón con Reino Unido, que se limita en la actualidad a la ruta de Londres”.

El vicepresdente segundo ha señalado que esta línea “constituye una vía directa de acceso al norte de Inglaterra, potencial emisor de turistas a la provincia” y ha recordado que Aerocas “lleva tiempo trabajando junto al sector turístico para la captación de una conexión con el norte de Inglaterra, por lo que la puesta en marcha de la ruta de Manchester permite alcanzar este objetivo estratégico”.

Respecto a la ruta de Bolonia, ha afirmado que es un mercado “de gran interés por las relaciones comerciales y empresariales entre esta zona del norte de Italia y la provincia de Castellón vinculadas a la industria cerámica”.

Las conexiones con Manchester y Bolonia estarán disponibles con dos frecuencias semanales para volar desde el 1 de junio hasta finales de septiembre de 2026, permitiendo apoyar el turismo y la industria de Castellón con mercados estratégicos.