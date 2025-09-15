El aeropuerto de Castellón cumple diez años de vuelos regulares con más de un millón y medio de pasajeros

El aeropuerto de Castellón cumple este lunes 15 de septiembre el décimo aniversario del inicio de los vuelos regulares, que han posibilitado la llegada y salida de más de un millón y medio de pasajeros.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha manifestado que el aeropuerto opera este año el mayor número de vuelos de su trayectoria y prevé superar, por primera vez, la barrera de los 300.000 pasajeros.

Igualmente, ha puesto en valor la apuesta por la diversificación, a través de la llegada de compañías de la industria aeronáutica y la apuesta por el sector aeroespacial y la innovación, con iniciativas como la incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea. Martínez Mus ha mencionado el informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) que refleja que "por cada euro invertido por el aeropuerto se generan más de cuatro euros de renta en el territorio".

El primer vuelo regular lo operó la aerolínea Ryanair el 15 de septiembre de 2015, correspondiente a la ruta de Londres. La conexión con la capital británica sigue vigente y es la más veterana del aeropuerto. La aerolínea Ryanair se ha consolidado como la principal para la infraestructura castellonense en cifras de pasajeros y número de conexiones.

El aeropuerto ha acogido en la última década 25 rutas regulares que han enlazado con 22 destinos de once países europeos. Estas líneas regulares han supuesto más de 10.500 operaciones y han generado más de un millón y medio de pasajeros.

La instalación opera en este 2025 el mayor número de vuelos de su trayectoria, correspondientes a 14 rutas regulares. En los ocho primeros meses del año se contabilizan 221.704 usuarios.