El aeropuerto de Castellón celebrará el 25 de noviembre la quinta edición del Aeroport Castelló Business Forum

El aeropuerto de Castellón acogerá el próximo martes 25 de noviembre la quinta edición del Aeroport Castelló Business Forum, un encuentro profesional que reunirá a más de un centenar de representantes del sector aeronáutico y aeroespacial, así como a agentes económicos, empresariales e institucionales.

El director general de Aerocas, Justo Vellón, ha destacado la consolidación de esta cita, que ya se ha convertido “en un evento relevante dentro del panorama aeronáutico y aeroespacial de la Comunitat Valenciana”. Según ha explicado, el foro persigue un doble objetivo: “Contribuir al desarrollo de la industria en la región mediante la generación de lazos de colaboración y el intercambio de información, y posicionar el aeropuerto de Castellón como un espacio de oportunidad para el sector”.

Vellón ha subrayado que esta quinta edición “pone el acento en la innovación”, uno de los pilares de la estrategia de desarrollo del aeropuerto, y ha apuntado a la voluntad de avanzar hacia la creación de un hub de innovación que permita impulsar nuevas iniciativas aeronáuticas y aeroespaciales.

El programa del encuentro se estructura en cuatro bloques temáticos: conectividad aérea y turismo inteligente; nuevos materiales en la industria aeronáutica y espacial; innovación en el mantenimiento y reciclaje de aeronaves; e información geoespacial.

Las ponencias y mesas redondas reunirán a una veintena de participantes procedentes de entidades y empresas como Universitat Jaume I, Segittur, Cuatrochenta, Diputación de Castellón, Thales Alenia Space, Lofith Composites, Arkadia Space, Comet Aerospace, Arribes, Brok-air, e.Cube, Grupo Oesía, Telespazio, Indra, Nax, Orbital EOS, Espai Aero y ESA-BIC Valencia Region.

Además, el evento contará con una zona expositiva donde se mostrarán prototipos de avión diseñados por dos grupos de estudiantes dentro del programa Generación Espontánea de la Universitat Politècnica de València.