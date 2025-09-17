La AECC prepara un nuevo curso centrado en el voluntariado y la investigación contra el cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Castellón inicia un nuevo curso donde el voluntariado de Acción Social será fundamental para conseguir fondos que permitan mantener y ampliar los servicios gratuitos ofrecidos a pacientes y familiares. Entre estos servicios destacan los talleres y el exitoso servicio de fisioterapia oncológica.

Además, la AECC continúa apoyando la investigación mediante diversas ayudas, como prácticas de laboratorio, la beca predoctoral de tres años prorrogable a cuatro y el programa AECC Talent para investigación postdoctoral, con duración de tres años.

El curso arranca el próximo 24 de septiembre con las IV Jornadas del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, que se celebrarán en la Universidad Jaume I. En ellas participarán personalidades como el catedrático Francisco Galindo y becarios de la AECC.

El 1 de octubre tendrá lugar la presentación del Informe Anual 2024 en la sala noble de la Diputación de Castellón, donde se darán a conocer cifras relacionadas con socios, voluntarios, casos atendidos y nuevos servicios.

El 16 de octubre se celebrará la campaña del cáncer de mama, que incluye un acto simbólico en la Plaza Mayor con la lectura de un manifiesto por parte de diversos sectores sociales y autoridades.

La gerente de la AECC en Castellón, Salomé Esteller, ha descataco la importancia del voluntariado como “piedra angular” de la asociación, agradeciendo su compromis