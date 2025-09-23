Acuerdo político en la Diputación para consolidar el plan Futur Província como hoja de ruta para el desarrollo de Castellón

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, se ha reunido este martes con los grupos de la oposición para presentarles el plan estratégico Futur Província, que ha buscado establecer una hoja de ruta ordenada y ambiciosa para el desarrollo futuro de la provincia.

En el encuentro, al que han asistido el vicepresidente y portavoz del Gobierno, Héctor Folgado, así como representantes de PSOE, Compromís y Vox —Samuel Falomir, María Fajardo y Luciano Ferrer, respectivamente—, Barrachina ha destacado la importancia de avanzar conjuntamente en esta iniciativa. “Queremos que Futur Província, que ha nacido desde la reflexión compartida y con la premisa de ser un proyecto con visión de futuro, continúe siendo un plan vivo, abierto y participativo”, ha señalado.

Visión estratégica y colaboración público-privada

La presidenta ha subrayado que el plan “ha aglutinado acciones necesarias para consolidar un modelo de crecimiento sostenible para que esta provincia siga creciendo y con ella todos los castellonenses”. En este sentido, ha afirmado que desde la Diputación “hemos querido ir todos a una para poner las luces largas, acelerar el motor y preparar a Castellón para los retos que vienen, con decisión y ambición”.

Barrachina ha insistido en que Futur Província es un proyecto con visión presente y futura, y ante un cambio de paradigma global “todos hemos debido actuar y ser partícipes con el fin de reforzar la competitividad del territorio, atraer inversiones y consolidar un modelo de crecimiento sostenible”.

Respecto al plan, la presidenta ha indicado que “no ha sido solo un análisis, sino una hoja de ruta. Y como toda hoja de ruta, ha estado pensada para ser recorrida paso a paso, con avances que iremos viendo progresivamente, con metas que iremos cumpliendo entre todos”. También ha destacado la necesidad de “haber generado sinergias y trabajar unidos, tanto desde lo público como desde lo privado. La verdadera fuerza está en la suma”. En este contexto, ha afirmado que “el Plan Futur Província ha derivado en éxito gracias a la colaboración público-privada; una colaboración que ha convertido las dificultades en impulso, que ha multiplicado las oportunidades y que ha abierto puertas que de otra manera habrían permanecido cerradas”.

En cuanto a la responsabilidad que ha asumido la Diputación, Barrachina ha enfatizado que “el futuro de una provincia no lo ha construido una institución sola, este no ha sido un proyecto de una institución, sino un proyecto colectivo, un proyecto de provincia”.

Estructura del plan y grandes palancas para el desarrollo

Durante la reunión con los grupos de la oposición se ha analizado el documento estructurado en varias etapas. La primera etapa ha consistido en un análisis de la provincia con datos macroeconómicos y su evolución, así como la distribución territorial. Posteriormente, se ha realizado un estudio de los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales que han afectado al entorno provincial.

Con base en estos análisis, se han definido las grandes palancas transversales, que son oportunidades integradas destinadas a conectar iniciativas sectoriales para maximizar el impacto económico y fomentar la colaboración entre los diferentes actores del tejido económico provincial. Además, se ha llevado a cabo un análisis en profundidad de los sectores económicos estratégicos, con el objetivo de identificar oportunidades específicas para potenciar cada uno de ellos.

Entre las principales palancas para dinamizar la economía provincial se han identificado siete líneas de acción: garantizar la disponibilidad de suelo industrial (Plan Provincia Industrial); mejorar infraestructuras logísticas, energéticas, comunicaciones, agua y gestión de residuos (Plan Provincia Conectada); agilizar la administración para acelerar inversiones (Plan Provincia Ágil); posicionar la provincia como polo de empresas de valor añadido, calidad y sostenibilidad (Plan Provincia Atractiva); atraer y fidelizar talento adaptado a las necesidades sectoriales (Plan Provincia Preparada); aumentar la cooperación intermunicipal para objetivos comunes (Plan Provincia Coordinada); y mejorar la calidad de vida para que la provincia sea un lugar atractivo para vivir (Plan Provincia Viva).