Accem celebra 10 años de compromiso con la inclusión en Castellón

Esta mañana, Accem ha reunido a cerca de un centenar de personas en el Espai Cultural Obert Les Aules de Castelló de la Plana para conmemorar su 10º aniversario en la ciudad. Al evento han asistido representantes de entidades sociales, instituciones públicas, empresas colaboradoras y personas atendidas por la entidad durante esta década.

La jornada comenzó con una mesa redonda en la que participaron expertos y responsables de diversas organizaciones, como la Sección de Acción Comunitaria de la Dirección Territorial de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, el Negociado de Convivencia Social e Interculturalidad del Ayuntamiento de Castellón, el Centro de Inserción Sociolaboral ‘Padre Enrique’ de Fundación Amigó, y el programa de empleo de Acción Concertada de Protección Internacional de Accem. Durante el debate, se abordaron las estrategias de inclusión social implementadas en Castellón.

Posteriormente, en el espacio ‘Voces que transforman’, varias personas atendidas por Accem compartieron sus experiencias personales de acogida y superación. Entre ellas destacó la historia de Buba Saho, joven gambiano que, tras vivir en situación de calle en Valencia, encontró empleo en Castellón gracias a la ayuda de Accem. También habló Octavio Alfonso Enríquez, periodista nicaragüense perseguido en su país, y Johana Andrea Paéz, mujer colombiana que, tras un derrame cerebral, avanza en su inclusión sociolaboral con el programa “Empleant Millars”.

Una década acompañando a personas en situación vulnerable

En estos 10 años, Accem ha apoyado a más de 2.250 personas en situación de vulnerabilidad en Castellón, especialmente a través de programas de protección internacional, atención humanitaria, empleo y acogida. La mayoría son refugiados y migrantes de distintas nacionalidades.

Entre 2015 y 2025, un total de 782 personas han sido atendidas en la Fase de Acogida del programa de Acción Concertada de Protección Internacional, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Unión Europea. Según Lucía Gabado, responsable provincial de Accem, uno de los hitos de la entidad fue la respuesta rápida durante la crisis humanitaria derivada de la guerra en Ucrania en 2022.

Otro programa clave es el servicio Atlas, gestionado por Accem desde 2022 en colaboración con la Generalitat Valenciana. Este servicio ofrece atención especializada en migración y refugio y ha realizado hasta septiembre de 2025 más de 16.400 atenciones en la provincia.

Finalmente, en 2025, Accem ha atendido a 308 personas (167 mujeres y 141 hombres), proporcionando más de 15.000 prestaciones que incluyen atención social, educación, asesoramiento legal, apoyo psicológico, empleo y acceso a la vivienda.