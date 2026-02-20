Academia Industrial abre 191 plazas subvencionadas para certificar soldadores MIG/MAG con título oficial del SEPE

Academia Industrial, referente nacional en formación profesional industrial y partner del tejido empresarial desde hace más de 20 años, ha abierto una convocatoria de 191 plazas subvencionadas para su curso de soldadura MIG/MAG. El programa permite obtener el Certificado de Profesionalidad FMEC0119 – Soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible (MIG/MAG), Nivel 2, acreditación oficial expedida por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con validez en todo el territorio nacional.

Con una duración total de 490 horas, la formación está diseñada con un enfoque eminentemente práctico y orientado a la realidad de planta. Los participantes trabajan competencias clave como la preparación de materiales, el ajuste de parámetros de soldadura, la identificación y prevención de defectos y el cumplimiento de estándares de calidad y seguridad industrial. Todo ello con el objetivo de reducir errores, minimizar retrabajos y optimizar tiempos en los procesos productivos.

La convocatoria se desarrollará en talleres equipados con maquinaria industrial real, puestos de soldadura MIG/MAG y equipos de protección individual homologados, reproduciendo condiciones reales de trabajo bajo estricta normativa de prevención de riesgos laborales. La metodología combina contenidos teóricos esenciales con una amplia carga práctica en taller, bajo la supervisión de formadores con experiencia directa en la industria.

Además del aprendizaje técnico, la obtención de un certificado oficial de nivel 2 supone un valor estratégico para las organizaciones. Disponer de personal acreditado facilita auditorías, procesos de homologación, cumplimiento normativo y participación en licitaciones públicas y privadas, donde la cualificación oficial es, en muchos casos, un requisito indispensable.

En un contexto en el que numerosas empresas, especialmente en la provincia de Castellón, afrontan dificultades para encontrar soldadores cualificados y acreditados, este programa contribuye a reducir la brecha de talento industrial. Está especialmente dirigido a operarios del sector metal, personal de producción o mantenimiento, profesionales con experiencia previa en soldadura que necesiten acreditación oficial y personas que deseen consolidar su trayectoria en el ámbito industrial.

La formación es totalmente subvencionada, lo que permite a las empresas cualificar a su plantilla sin asumir el coste habitual de mercado, que en programas de estas características puede situarse entre 4.000 y 6.000 euros por trabajador. El calendario se organiza para facilitar la compatibilidad con la actividad productiva, adaptándose a las necesidades de las empresas participantes.

La inscripción permanecerá abierta hasta completar los grupos formativos. Para acceder al certificado de profesionalidad de nivel 2 es necesario contar, al menos, con el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente. Con esta iniciativa, Academia Industrial refuerza su papel como motor de cualificación técnica, apostando por profesionales preparados, acreditados y alineados con las exigencias actuales de calidad, seguridad y competitividad industrial.