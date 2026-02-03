Abre ampliado el Consultorio Auxiliar La Salera tras una inversión municipal de 21.000 euros

El Consultorio Auxiliar La Salera, ubicado en el Centro Urban de Castellón, ha reabierto sus puertas tras finalizar las obras de ampliación y modernización impulsadas por el Ayuntamiento, con una inversión de 21.044 euros. La actuación permite mejorar la calidad asistencial y dar respuesta a las necesidades planteadas por la Conselleria de Sanidad y los profesionales del centro.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha visitado las instalaciones junto a responsables sanitarios y municipales para comprobar el resultado de unas obras que se han desarrollado durante dos meses con una mínima afección a la actividad diaria del centro.

Carrasco ha destacado que esta reapertura supone “un avance importante en calidad de vida y en prestaciones sanitarias para los vecinos”, subrayando la coordinación entre el Ayuntamiento y la Conselleria de Sanidad. El consultorio presta servicio a cerca de 4.000 personas, entre población adulta y pediátrica, lo que ha hecho necesaria la ampliación con dos nuevas consultas de Pediatría.

La reforma ha permitido reorganizar los más de 180 metros cuadrados del centro, incorporando también un vestuario para profesionales, dos aseos —uno de ellos adaptado— y un nuevo espacio de almacén sanitario. Además, se han renovado instalaciones clave como la climatización, la iluminación, la fontanería, el saneamiento y la red de voz y datos, mejorando la accesibilidad y eficiencia del edificio.

La directora de Atención Primaria del Departamento de Salud de Castellón, Anabela Llobet, ha señalado que la ampliación facilita que Pediatría y Enfermería dispongan de espacios propios, evitando compartir consultas y mejorando la atención a los pacientes.

El Ayuntamiento ha avanzado que actuará de forma similar en el Centro de Salud de San Lorenzo, dentro del refuerzo de la atención primaria en la ciudad.