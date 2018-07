Vila-real inicia les conversacions per a la primera escola de mediació policial

La inspectora de la Policia Local, Rosana Gallardo, ja ha mantingut la priemra reunió amb el cap de l'Institut Valencià de Seguretat Pública, Ángeles Navarro, i la directora de la Càtedra de Mediació Policial Ciutat de Vila-real Carmen Lázaro, per a concretar les primeres actuacions del conveni entre Generalitat i la UJI.

L'objectiu és vincular l'Escola de Formació Policial de Vila-real i la Càtedra de Mediació Policial per mitjà d'un curs sobre mediació policial, previst per al pròxim 19 de setembre a Vila-real. Al curs, que serà de 40 hores amb un seguiment del 75% on line i un 25% presencial, esta previst que assistisquen policies locals de tota Espanya i també de l'Estat de Rondônia de Brasil.