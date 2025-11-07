El 70% de las detenciones en Castellón están vinculadas a violencia de género

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha informado este viernes que la ciudad ha atendido hasta ahora a 248 mujeres víctimas de violencia de género, de las cuales 176 contaban con medidas de protección y 72 recibían seguimiento sin orden de protección, gracias a la unidad especializada de la policía local, Biogen.

Carrasco ha explicado que el Ayuntamiento ha reforzado la unidad con un coordinador y un oficial más, y que todos los agentes que integran los grupos de intervención rápida han recibido formación específica en violencia de género. Según la alcaldesa, el 70 % de las detenciones realizadas en Castellón han estado relacionadas con violencia de género.

Además, el consistorio ha implementado el “protocolo cero”, que ha permitido brindar protección policial inmediata a mujeres que lo han solicitado, incluso sin medidas judiciales previas. También ha destacado la colaboración con la Generalitat Valenciana mediante un centro de crisis para víctimas de agresiones sexuales, único en la ciudad.

La primera edil ha subrayado que el Ayuntamiento ha incrementado el presupuesto destinado a estas políticas desde su llegada al gobierno local y que ha reforzado los recursos de atención y reinserción laboral, en coordinación con asociaciones que trabajan con mujeres víctimas de violencia de género.

Por último, la alcaldesa ha hecho un llamamiento al Gobierno central para aumentar la respuesta estatal frente a la violencia de género y promover soluciones concretas en el territorio, enfatizando que “menos pancartas y más trabajo de campo son necesarias para proteger a las mujeres”.