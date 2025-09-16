38 espectaculos se dan cita en el “Regreso a la Ciudad” de Castellón

La capital de la Plana se prepara para vivir un “Regreso a la Ciudad” de récord, con 38 espectáculos programados y la participación de 24 compañías internacionales. Títeres, clowns o malabaristas de hasta 11 nacionalidades diferentes se darán cita en las calles y plazas de Castellón durante los dos últimos fines de semana de septiembre. Entre ellas algunas de las mejores compañías de Inglaterra, Brasil, México, Holanda, Bélgica, Dinamarca o Canadá. Bajo la marca “Regreso a la Ciudad” se enmarcan dos citas teatrales, el “Clot i Fava Festival de pallassos i rodamons”, (del 19 al 21 de septiembre) y el MUT! (Festival Internacional de Artes Escénicas sin Texto, (del 26 al 28 de septiembre). Dos citas para todos los públicos que aspiran a repetir el éxito de afluencia de la edición de 2024, en la que más de 35.000 personas acudieron a alguno de los actos organizados.

El “Clot i Fava” tendrá como principales escenarios Huerto Sogueros, Plaza de las Aulas o Plaza Mayor, con un claro enfoque al público familiar y una apuesta por el teatro gestual y el guiñol. La inauguración del festival correrá a cargo de la compañía madrileña Circo Psikario y su desternillante “¡Qué disparate!”. Por su parte el MUT!, que celebra su décima edición y rendirá homenaje a la figura del recientemente desaparecido Joan Raga, celebrará su espectáculo inaugural viernes 26, a las 22.30 horas, en la Plaza Mayor. La compañía danesa Copenhaguen Collective será la encargada de la puesta en escena de “The Genesis”, un montaje con más de 20 artistas en el escenario.

La concejala de Cultura, María España, quien ha comparecido junto a los directores de los dos festivales, Rebeca Castro y Sergio Heredia, ha destacado “que estamos ante la mayor movilización cultural durante todo el año, con miles de personas abarrotando nuestras calles y plazas. Si exceptuamos las Fiestas de la Magdalena, Regreso a la Ciudad es el evento más multitudinario del año en Castellón. Hay verdaderas riadas de espectadores hacia el Parque Ribalta o la Plaza Mayor, la mejor forma de dar la bienvenida a la temporada cultural. Sabemos que son dos eventos punteros a nivel cultural, pero también en el apartado comercial y económico. Solo hay que visitar las terrazas cercanas a los espectáculos para comprobarlo, incluso es difícil hacer una reserva en los restaurantes las noches de los espectáculos. La cultura llena la ciudad de vida y eso tiene un enorme impacto a todos los niveles”.

El director del MUT!, Sergi Heredia. ha agradecido “el apoyo institucional a un proyecto que ha ido creciendo de forma exponencial con el paso de los años. Tras una década de festival, podemos hablar de un evento que está muy consolidado y se ha convertido en un referente nacional e internacional. Podemos decir bien alto que al MUT! vienen algunas de las mejores compañías del mundo y debe seguir siendo un motivo de orgullo”.

Por su parte la directora del Clot i Fava, Rebeca Castro, ha subrayado que “el hilo conductor del festival es el humor, en todas sus vertientes, porque queremos que padres e hijos disfruten juntos. También queremos dedicar este evento a la memoria de Salvador Bellés, que tanto hizo para que Regreso a la Ciudad viese la luz en sus primeras ediciones”.