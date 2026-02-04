17 empresas de cerámica española muestran su innovación en el Surface Design Show de Londres

Del 3 al 5 de febrero, un total de 17 empresas pertenecientes a Tile of Spain participan en el Surface Design Show de Londres, una de las ferias más relevantes de diseño de superficies a nivel internacional.

El stand informativo, organizado por LA Asociación Española De Fabricantes De Azulejos Y Pavimentos Cerámicos (Ascer) e ICEX España Exportación e Inversiones, tiene como objetivo fortalecer la presencia de la cerámica española en el Reino Unido, que se mantiene como el tercer destino de las exportaciones del sector.

Durante el evento, los visitantes podrán conocer las últimas tendencias en revestimientos cerámicos, así como la innovación y calidad que caracterizan a la industria española. Esta participación refuerza la estrategia de internacionalización de las empresas españolas, impulsando la visibilidad de sus productos y generando nuevas oportunidades comerciales.