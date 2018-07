L’Ajuntament dóna una solució legal a 76 habitatges construïts en un edifici protegit

L'Ajuntament de Vila-real, a través de la Regidoria de Territori, s'ha vist obligat a descatalogar parcialment un edifici protegit per a poder donar “una solució legal i viable” a 76 pisos, locals comercials i places de pàrquing que van ser construïts en aquest immoble i arreglar així “un empastre més del PP”, segons ha indicat el regidor responsable de l'àrea, Emilio M. Obiol.

L'immoble, situat en el número 161 del carrer Ermita, cantonada amb Comte Ribargorza, era una antiga nau industrial propera a l'antiga estació de La Panderola, en la plaça del Llaurador, que servia per a la ràpida distribució dels productes que allí s'elaboraven. L'edifici compta amb dos elements protegits, la seua coberta i façana. Ara el seu sostre, propi d'una nau industrial construïda a principis del segle XX, haurà de ser descatalogat del patrimoni artístic de la ciutat al no quedar res de les seues teules originals.

En el seu lloc i concretament, des de l'any 2010, estant al capdavant el PP, es va construir una piscina. “A l'any 2011, quan varem accedir al govern, ens varem trobar que havíem de donar una solució i oferir viabilitat i eixida a aquests habitatges, solars i places de pàrquing que es trobaven en una il•legalitat administrativa per a poder ser ocupades” detalla l'edil. “Ens preocupaven sobretot aquells veïns que havien comprat els seus habitatges i abonat les seues entrades a més dels inversors que no podien tenir accés, ni vendre per no tenir els permisos oportuns per a accedir als immobles” explica el regidor. “Per aquesta raó havíem de portar a terme els tràmits necessaris per a desbloquejar un problema crònic que reflecteix, una vegada més, la inactivitat del PP” explica Obiol. “Ara l'Ajuntament posarà fi a aquesta situació paralitzada al començar a donar les llicències de primera ocupació a aquells veïns que van comprar els pisos i que no poden accedir als seus habitatges i també perquè el conegut com banc dolent o Sareb, que és qui té els drets de la majoria dels immobles, puga traure al mercat els habitatges amb totes les garanties.

Una actuació en la qual a més de donar garanties de viabilitat econòmica i social, aportem una solució útil per a l'interès general i generem economia en la nostra ciutat” ha detallat l'edil Per a aconseguir tot això Obiol ha explicat que es va sol•licitar a la Generalitat Valenciana efectuar una modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana perquè fóra descatalogat el sostre “perquè evidentment ja no queda gens d'aquell sostre protegit” i mantenir la façana. “L'administració autonòmica el passat 12 de gener va donar el vistiplau i ara aquesta modificació haurà de ser aprovada en el pròxim ple ordinari”, segons Obiol.

El regidor ha volgut remarcar que “a l'accedir al govern i ser coneixedor d'aquest projecte, immediatament també varem obrir un expedient de disciplina urbanística amb l'objectiu de sancionar i penalitzar tota l'alteració patrimonial que s'havia fet i que el portaveu del PP, Hèctor Folgado, hauria d'explicar per què no es va fer en el seu moment. Quan l'expedient siga tancat i valorat es procedirà també a la pertinent indemnització”, afirma Obiol.Finalment l'edil ha indicat que els fets es remunten a 2006 quan es concedeix la llicència d'obres a una empresa per a portar a terme un projecte que afectava a un immoble que tenia dos elements protegits. “I no se sap com però, l'any 2010, el sostre protegit desapareix i apareix una piscina que encara a dia de hui es manté, eliminant un dels elements arquitectònics amb els quals comptava aquest immoble i fent desaparèixer també amb aquestes obres un refugi de la Guerra Civil d'innegable valor patrimonial”, conclou el regidor.