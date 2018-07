El juez de Gürtel ha archivado la imputación del alcalde de Castellón al no hallar indicios de delitos penales

El Alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación para comunicar a la opinión pública que “he sido informado esta misma mañana de que, en su acto, el juez instructor me ha excluido de la causa en la que me citó a declarar. Como ya dije hace unos meses en mi intervención sobre este asunto, nunca se me imputó ningún delito, sino que siempre testifiqué y fui incluido en la causa en calidad de imputado precisamente como garantía de mi derecho procesal. Así lo he mantenido durante todo este tiempo”.

El juez del Tribunal Superior de Justicia, José Ceres, ha desimputado al alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, de la causa Gürtel, que investiga posibles irregularidades en las contrataciones del PP en la Comunitat.

El juez lo desimputa al no hallar indicios de delitos penales.

El alcalde asegura que el estado de derecho debe asentarse sobre la presunción de inocencia. “Mi versión sobre los hechos siempre ha sido la misma: he colaborado con la justicia para aclarar los hechos con la total voluntad de que los mismos fueran resueltos. Soy un servidor público y he sido siempre un convencido de la política al servicio de las personas. En base a lo cual, he actuado desde la rectitud, la corrección, la honestidad y la transparencia. Siempre. Las cuestiones administrativas por las cuales fui citado a declarar eran precisamente eso: cuestiones administrativas. No ha pesado nunca ninguna acusación sobre mi, ni me fue imputado ningún delito. Siempre, antes y ahora, he sido un defensor de la presunción de inocencia como sustento del Estado de Derecho. Y siempre, en todo momento, he confiado en el buen hacer de la Justicia”, ha afirmado en su comparecencia pública.“De nosotros, ciudadanos y políticos depende que nuestra democracia sea sana y fuerte. De nosotros depende que seamos capaces de mejorarla día a día. Pero jamás se puede hablar de democracia si no existe un Estado de Derecho asentado sobre la garantía de la presunción de inocencia y no sobre la sospecha permanente, las infamias y la acusación sin fundamento”, ha proseguido.

Bataller recuperará así la presidencia del PP local, que abandonó de forma provisional cuando fue incluido en el caso hace año y medio. Bataller fue imputado en abril del año pasado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia por unos contratos fraccionados que realizó la Conselleria de Sanidad con Orange Market cuando él era subsecretario autonómico en los años 2007 y 2008.

El alcalde declaró en los tribunales dos veces, en junio de 2013 y en el mes de febrero, y aseguró la legalidad de su actuación. El juez le preguntó por cuatro contratos efectuados en los Premios de Salud y Sociedad de 2007, con un coste global de 30.000 euros, y sobre un vídeo promocional sobre la ampliación del Hospital Clínico de Valencia que fue elaborado en 2008 por Orange Market.

El juez Ceres ha finalizado ya las diligencias de la pieza 5 de Gürtel y ha retirado la imputación a Bataller. Hoy el alcalde ha mostrado su agradecimiento hacia quienes han confiado en su inocencia.“Quiero darles las gracias a todos por haber estado hoy presentes en este salón de plenos, desde el que quiero lanzar el mensaje de que, como siempre he hecho, lidero un equipo de gobierno convencido de las posibilidad de Castellón y de la importancia de trabajar incansables por nuestra ciudad”, ha continuado.“Para acabar, quiero agradecer, de corazón, la confianza que muchos ciudadanos y compañeros han tenido hacia mi persona durante este tiempo. Ellos, mi familia, mis compañeros y amigos han sido el pilar sobre el que he construido día a día la fuerza para luchar por la ciudad que me vio nacer, y por todos y cada uno de los castellonenses. Comprenderán que tras estos agradecimientos, quiero reiterarme en lo que para mi, mi familia, mi equipo de gobierno, mis amigos y mi partido es una magnífica y esperada noticia”, ha finalizado Bataller, quien ha dicho sobre la oposición que “me conformaría con que tuvieran la honestidad de pedir disculpas, por su actitud denigrante e injusta, no sólo a mi, a los ciudadanos de Castellón”.



La comparecencia del alcalde ha finalizado con un caluroso aplauso de sus compañeros de partido y de algunos de los presentes.